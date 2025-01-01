Navy CIS: L.A.
Folge 3: Damengambit
42 Min.Ab 12
Die ehemalige Marine Corps-Mitarbeiterin Jasmine Garcia entführt den Afghanen Gabriel Mir vor einer Moschee in L.A. Die Ermittler Callen und Sam verhören Jasmine und erfahren, dass sie während ihrer Arbeit in Afghanistan auf amerikanische Frauen gestoßen ist, die als IS-Bräute bzw. Sklavinnen in das Land verkauft wurden. Gabriel Mir hatte Verbindungen zu dem Netzwerk, das Frauen nach Afghanistan verschleppt ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
