Navy CIS: L.A.
Folge 18: Zurück zur Natur
41 Min.Ab 12
Bei einem Cyberangriff auf das Finanzamt werden wertvolle Daten gestohlen. Der Hauptverdächtige Logan Gorman wird ermordet, doch seine mutmaßlichen Komplizen, das Ehepaar Nelson, erfreut sich bester Gesundheit. Eric und Nell nehmen undercover die Verfolgung der beiden auf, während Sam und Anna eine weitere heiße Spur finden: Gorman hatte noch einen Mittäter, Trevor Young, in dessen Haus Sam und Anna eine interessante Entdeckung machen.
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
