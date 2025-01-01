Navy CIS: L.A.
Folge 12: Der allerletzte Trumpf
42 Min.Ab 12
Ein Anschlag wird verübt. Das Ziel: Stadtrat Tony Hill. Hierbei kommt einer der Bodyguards, Mark Newton - ehemaliger Navy-Reservist -, ums Leben. Der zweite Bodyguard überlebt und kann den Stadtrat in Sicherheit bringen. Während der Ermittlungen kommen interessante Details zu Tage: Beide Bodyguards waren bei der gleichen Sicherheitsfirma angestellt und diese wirkt alles andere als regelkonform. Immer mehr scheint es so, als sei gar nicht Hill das eigentliche Ziel gewesen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren