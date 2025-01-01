Navy CIS
Folge 10: Lebendig begraben
43 Min.Ab 12
Eine Frau, die lebendig begraben wurde, schafft es, sich zu befreien. Das Einzige, an das sie sich erinnern kann, ist, dass auf einem Schiff der Navy eine Bombe explodieren wird. Gibbs und sein Team werden eingeschaltet, um das Verbrechen zu verhindern. Es stellt sich heraus, dass die Frau für eine deutsche Firma arbeitet, die Bombensuchgeräte und Sprengstoffe herstellt. Gibbs hält sie für eine Terroristin, die selbst plant, ein Schiff in die Luft zu sprengen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren