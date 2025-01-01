Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 1 Folge 11
42 Min. Ab 12

Lieutenant Commander Egan wurde auf seinem Navy-Stützpunkt ermordet. Das NCIS-Team findet heraus, dass das Opfer mit einer Firma an der Entwicklung eines tragbaren Sonargeräts gearbeitet hat - allerdings ist dieses Gerät seit Egans Tod verschwunden. Bald wird klar, dass hinter dem Mord nicht unbedingt einer von seinen Kollegen stecken muss ...

