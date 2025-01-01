Navy CIS
Folge 11: Wintersonne
42 Min.Ab 12
Lieutenant Commander Egan wurde auf seinem Navy-Stützpunkt ermordet. Das NCIS-Team findet heraus, dass das Opfer mit einer Firma an der Entwicklung eines tragbaren Sonargeräts gearbeitet hat - allerdings ist dieses Gerät seit Egans Tod verschwunden. Bald wird klar, dass hinter dem Mord nicht unbedingt einer von seinen Kollegen stecken muss ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
12
