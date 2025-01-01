Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 1Folge 9
Auf der Trauerfeier ihres Mannes erhält Sarah Kidwell einen Anruf von ihrem toten Gatten. Um herauszufinden, wer hinter diesen Anrufen steckt, muss das NCIS-Team die Leiche des tot geglaubten Marines exhumieren und stellt dabei fest, dass er bei seiner Einbalsamierung noch am Leben war. Gibbs und seine Leute kommen einem Verbrechen auf die Spur, dessen Opfer Kidwell und sein Partner, Major Peary, werden sollten.

