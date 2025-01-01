Navy CIS
Folge 9: Anruf von einem Toten
42 Min.Ab 12
Auf der Trauerfeier ihres Mannes erhält Sarah Kidwell einen Anruf von ihrem toten Gatten. Um herauszufinden, wer hinter diesen Anrufen steckt, muss das NCIS-Team die Leiche des tot geglaubten Marines exhumieren und stellt dabei fest, dass er bei seiner Einbalsamierung noch am Leben war. Gibbs und seine Leute kommen einem Verbrechen auf die Spur, dessen Opfer Kidwell und sein Partner, Major Peary, werden sollten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren