Navy CIS
Folge 4: Die Unsterblichen
42 Min.Ab 12
Seaman MacDonald, ein Besatzungsmitglied des Zerstörers U.S.S. Foster, wird tot am Meeresboden gefunden. Die Todesursache ist genauso obskur wie der ganze Fall: Das Opfer war mit Eisenketten und Gewichten um den Körper beschwert im Meer ertrunken. Langsam gerät das NCIS-Team in eine Welt zwischen Fantasie und Realität, denn das Opfer und ein anderes Besatzungsmitglied lieferten sich einen erbitterten Krieg bei einem Computerspiel.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
