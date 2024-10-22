Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Wer ist Lily?

"CBS Serien"Staffel 21Folge 10vom 22.10.2024
Wer ist Lily?

Wer ist Lily?Jetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 10: Wer ist Lily?

42 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Ein altes Schiff der Navy soll auf den Grund des Meers gesenkt werden und in ein künstliches Riff verwandelt werden. Bei den Arbeiten werden drei Leichen entdeckt. Knight und Parker finden Hinweise auf eine verdächtige Person - und werden von dieser auf dem Schiff eingesperrt. Derweil bahnt sich für ein langjähriges Teammitglied ein Positionswechsel innerhalb des NCIS an.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen