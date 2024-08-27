Navy CIS
Folge 2: Ducky
42 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 12
Die Tochter des vor Jahren verstorbenen Sergeants Danny Zawadski bittet das NCIS-Team um Hilfe. Der Politiker Berger hatte den Ruf ihres Vaters kurz vor dessen Tod beschädigt. Ducky, der vor kurzem im Schlaf gestorben ist, hatte ihr versprochen, den Namen und die Ehre des Sergeants wiederherzustellen. Die Ermittler finden in Duckys Unterlagen schockierende Beweise, die Berger mit dem Tod von Danny Zawadski in Verbindung bringen.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren