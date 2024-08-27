Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 21Folge 2vom 27.08.2024
42 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 12

Die Tochter des vor Jahren verstorbenen Sergeants Danny Zawadski bittet das NCIS-Team um Hilfe. Der Politiker Berger hatte den Ruf ihres Vaters kurz vor dessen Tod beschädigt. Ducky, der vor kurzem im Schlaf gestorben ist, hatte ihr versprochen, den Namen und die Ehre des Sergeants wiederherzustellen. Die Ermittler finden in Duckys Unterlagen schockierende Beweise, die Berger mit dem Tod von Danny Zawadski in Verbindung bringen.

