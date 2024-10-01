Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Was zählt

"CBS Serien"Staffel 21Folge 7vom 01.10.2024
Was zählt

Navy CIS

Folge 7: Was zählt

41 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 16

Das Navy-Team gerät unter Beschuss: Ein mysteriöser Feind aus der Vergangenheit hat es auf die Behörde abgesehen, um Rache zu üben. Direktor Vance wird am Grab seiner Frau attackiert und muss im Anschluss seinem Sohn erklären, warum er den Job trotz der Gefahren weiterhin ausüben will.

Navy CIS

Navy CIS

