Navy CIS
Folge 5: Der Plan
42 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 16
Knights Vater, der leitende NCIS-Spezialagent Feng Zhao, benötigt die Hilfe seiner Tochter und deren Team. Zhaos Kollege, der Undercover-Agent James Chen, wurde ermordet, nachdem er einer Frau helfen wollte, die gefangen gehalten wurde. Die Agenten finden heraus, dass die Entführte gezwungen wird, Biowaffen für China herzustellen. Gemeinsam mit Zhao, begibt sich das NCIS-Team auf die Suche nach den Geiselnehmern.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
