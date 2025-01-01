Navy CIS
Folge 11: Rocket Man
42 Min.Ab 12
Als die verkohlte Leiche eines Navy-Leutnants in einem ausgebrannten Waldstück gefunden wird, kommt heraus, dass er neben seinem Beruf als Testpilot auch private Aufträge angenommen hat, wie den des Paares Tillmann. Gibbs und sein Team sind sicher, dass einer der beiden den Piloten umgebracht hat, da er ihnen technische Daten gestohlen hat. Doch auch die Navy soll er beklaut haben. Als Abby dann noch herausfindet, dass Tillmann vergiftet wurde, scheint der Täter gefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren