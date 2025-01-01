Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 7Folge 5
Folge 5: Böse Streiche

41 Min.Ab 12

Gibbs und sein Team haben es diesmal mit dem Mord an Marine Lance Corporal James Korby zu tun, der am Halloween-Abend tot in seinem Wagen aufgefunden wurde. Verdächtige gibt es viele: seinen ehemaligen Vorgesetzten, der ihm Gift in den Kaffee mischte, damit er aus gesundheitlichen Gründen aus seinem Team abgezogen wird, und Korbys Frau Sara, die eine Affäre mit einem seiner Kameraden hatte. Die Ermittler tappen im Dunkeln - bis das Team auf Korbys Stieftochter Rachel stößt ...

