Navy CIS
Folge 15: Vollgas
41 Min.Ab 12
Nachdem der Ex-Marine Damon Werth mit seinem Freund und ehemaligen Kameraden Heatherton auf Sauf-Tour war, ist Letzterer ermordet worden. Da Werth K.O.-Tropfen ins Getränk gegeben wurden, kann er sich an nichts erinnern. Gibbs und Ziva ermitteln den zwielichtigen Fuhrunternehmer Szwed, für den Heatherton gearbeitet hat, und schleusen sich undercover ein. Sie machen dort Bekanntschaft mit Mr. DeVoisier, der regelmäßig Rennen mit Szwed gefahren ist - bis etwas schief ging ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
