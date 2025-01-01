Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Regel Nummer zehn

"CBS Serien"Staffel 7Folge 21
Regel Nummer zehn

Regel Nummer zehnJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 21: Regel Nummer zehn

42 Min.Ab 12

Navy-Lieutenant Jeffrey Hutton wird am Steuer seines Wagens tot aufgefunden. Ein rätselhafter Tod, denn er war vollkommen gesund. Obwohl es keinen Mordverdacht gibt, recherchieren Gibbs und sein Team im Umfeld des Toten. Auffällig ist, dass seine Schwester Dana Hutton, eine bekannte TV-Reporterin, offenbar spurlos verschwunden und ihre Wohnung von Unbekannten durchwühlt worden ist. Tony, der eine besondere Schwäche für die Reporterin hat, kniet sich besessen in den Fall ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen