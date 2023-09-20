Zur falschen Zeit am falschen OrtJetzt kostenlos streamen
New York Homicide
Folge 1: Zur falschen Zeit am falschen Ort
41 Min.Folge vom 20.09.2023Ab 12
Ermittler berichten von den schockierendsten Verbrechen New Yorks: Ein junger Mann verlässt nach einer wilden Partynacht den Club mit einer weiteren Person an seiner Seite. Danach ist er spurlos verschwunden. Die Familie des Opfers unterstütz die Ermittler bei der Lösung des Falls.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH