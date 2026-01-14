Der magische SchnurrbartJetzt kostenlos streamen
Nick und Perry
Folge 12: Der magische Schnurrbart
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Beeindruckt von den Fähigkeiten des 'Großen Moustachio' beschließen Nick und Perry, sich seinen Zauberstab unter den Nagel zu reißen, um sich endlich alle Wünsche erfüllen zu können. Der Stab erweist sich als nutzlos, woraufhin Nick und Perry die wahre Quelle der Macht des Magiers erkennen: Der Schnurrbart.
Genre:Animation, Action, Comedy
Altersfreigabe:
0