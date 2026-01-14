Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026

Lucys Lieblings-Fernsehfigur “BUMPER” (ein Held wie Lassie), erlebt viele Abenteuer. Lucy entschließt sich, eine Episode mit Nick und Perry als Helden nachzuspielen. Zwar geht alles schief, aber sie schaffen es, den Tag (und Lucy) am Ende zu retten.

