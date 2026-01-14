Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nick und Perry

Perrys Zeitmaschine

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Perrys Zeitmaschine

Nick und Perry

Folge 5: Perrys Zeitmaschine

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Perry entwickelt eine Zeitmaschine, mit deren Hilfe er sich in die Zeit vor Nick und Perrys Bruchlandung auf der Erde zurückversetzen möchte. Nick hat sofort Ideen zur Zweckentfremdung des Geräts. Dabei gelingt es Mr. Smith, das Gerät in die Finger zu bekommen.

