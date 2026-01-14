Alarm! Die Blätter fallenJetzt kostenlos streamen
Nick und Perry
Folge 18: Alarm! Die Blätter fallen
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Lucy ist traurig, dass der Sommer vorbei ist und alle Blumen verschwunden sind. Perry versucht sie aufzuheitern, indem er ihren grünen Gummibaum in ein phantastisches Werk aus Farben verwandelt. In der Nacht jedoch weht ein Sturm die Herbstblätter fort. Perry ist davon überzeugt, dass sein Experiment die Bäume so kahl gemacht hat, und gemeinsam versuchen Nick und Perry, die Blätter wieder anzukleben.
Genre:Animation, Action, Comedy
Altersfreigabe:
0