Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nick und Perry

Hausflug ins All

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 22vom 14.01.2026
Hausflug ins All

Hausflug ins AllJetzt kostenlos streamen

Nick und Perry

Folge 22: Hausflug ins All

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Mal wieder ist Perry traurig, weil er denkt, dass er und Nick es niemals schaffen werden, die Erde zu verlassen. Aber Nick entwickelt einen genialen Plan: er entschließt, Franks Haus als Außenhaut ihres Raumschiffes ausbauen. Das Chaos nimmt seinen Lauf.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nick und Perry
Studio 100 Kids
Nick und Perry

Nick und Perry

Alle 1 Staffeln und Folgen