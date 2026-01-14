Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nick und Perry

Vertauschte Rollen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 24vom 14.01.2026
Vertauschte Rollen

Vertauschte RollenJetzt kostenlos streamen

Nick und Perry

Folge 24: Vertauschte Rollen

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Nick und Perry sind frustriert. Der eine, weil er von Sophia immer eine Abfuhr bekommt und der andere, weil seine Raumschiffkonstruktionen nie funktionieren. Um sich einander zu beweisen, beschließen die beiden einen Rollentausch: Perry soll Sophia zu einer Verabredung überreden und Nick soll eine funktionsfähige Fluchtkapsel bauen. Beide haben überraschend guten Erfolg dabei ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nick und Perry
Studio 100 International
Nick und Perry

Nick und Perry

Alle 1 Staffeln und Folgen