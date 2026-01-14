Nick und Perry
Folge 24: Vertauschte Rollen
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Nick und Perry sind frustriert. Der eine, weil er von Sophia immer eine Abfuhr bekommt und der andere, weil seine Raumschiffkonstruktionen nie funktionieren. Um sich einander zu beweisen, beschließen die beiden einen Rollentausch: Perry soll Sophia zu einer Verabredung überreden und Nick soll eine funktionsfähige Fluchtkapsel bauen. Beide haben überraschend guten Erfolg dabei ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nick und Perry
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0