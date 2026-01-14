Nick und Perry
Folge 28: Dogmanische Bescherung
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Ein Einbrecher treibt sein Unwesen in der Stadt. Nick und Perry denken an die Weihnachtszeit auf Dogma, wo der Weihnachtsmann nachts in jedes Haus geht und den liebsten Besitz wegnimmt, damit die Dogmanischen Hunde ihn im nächsten Jahr wieder ansammeln können. Sie entschließen sich dazu, ihm zu helfen, seinen Job noch besser zu erledigen.
Nick und Perry
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action, Comedy
Altersfreigabe:
0