Die Hausaufgabenhilfe

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 32vom 14.01.2026
Folge 32: Die Hausaufgabenhilfe

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Lucy hat Probleme mit den Hausaufgaben und Nick und Perry entschließen sich, ihr heimlich zu helfen. Die Dinge entgleiten ihnen und es endet damit, dass Nick und Perry alle Aufgaben von Lucy machen, obwohl sie keinerlei Ahnung haben.

Studio 100 International
