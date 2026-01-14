Nick und Perry
Folge 32: Die Hausaufgabenhilfe
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Lucy hat Probleme mit den Hausaufgaben und Nick und Perry entschließen sich, ihr heimlich zu helfen. Die Dinge entgleiten ihnen und es endet damit, dass Nick und Perry alle Aufgaben von Lucy machen, obwohl sie keinerlei Ahnung haben.
