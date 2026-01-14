Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 35vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026

Im Namen der Wissenschaft Produkte der Erde zu testen, hat einen dramatischen Effekt auf die dogmanische Gestalt. So wird Perry mit Butch verwechselt und gekidnappt. Mit Hilfe des klebrigen Ahornsirups gelingt es, sie aus einer ebenso klebrigen Situation zu befreien.

