Nick und Perry
Folge 38: Die Katze im Sack
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Perry hat einen Helm erfunden, der dem Träger ermöglicht, sich in jeder Sprache zu verständigen. Er probiert ihn an einer Katze aus. Die hat allerdings mehr Interesse an Mr. Smiths Bratheringen und verschwindet zu dem Nachbarn. Mr. Smith erkennt sofort, dass die sprechende Katze gemeinsame Sache mit den außerirdischen Hunden treiben muss, und benutzt sie als Köder, um Nick und Perry gefangen zu nehmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nick und Perry
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0