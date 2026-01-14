Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 39vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026

Nick und Perry machen sich zum Strand auf, da sie der festen Überzeugung sind, dass der Wettermann das Wetter unter Kontrolle hat. Dadurch veranlasst er die Menschen, sich in bizarrer Kleidung zu zeigen. Nick und Perry fühlen sich verantwortlich, die Welt zu retten.

