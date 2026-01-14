Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nick und Perry

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 43vom 14.01.2026
Folge 43: Nick in Not

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Ein verzogener Fratz sieht Nick im Park umherstreunen und entscheidet sich, ihn als sein neues Spielzeug mit nach Hause zu nehmen. Der Junge ist der blanke Horror für Nick, der Schwierigkeiten hat, nicht seine wahre Identität zu verraten. Wie auch immer, Perry und Lucy kommen, um ihn zu retten.

Studio 100 International
