Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 51vom 14.01.2026
Folge 51: Nur keine Langeweile!

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Nachdem Nick und Perry eine Live-Überwachungssendung im Fernsehen gesehen haben, glauben sie, dass jeder heimlich gefilmt wird. Nun möchten sie das Leben um Frank und Lucy interessanter zu gestalten, damit wer auch immer heimlich zuschaut, sich nicht langweilt.

