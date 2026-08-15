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Night Court

Die Pechvögel

ProSiebenStaffel 2Folge 11vom 15.08.2026
Die Pechvögel

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Night Court

Folge 11: Die Pechvögel

21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die Wheelers stehen wieder einmal vor Gericht. Das Paar ist vom Pech verfolgt und hatte bereits mit Abbys Vater Harry zu tun. Dan warnt Abby vor den beiden, doch sie lässt sich nicht beirren und kann es kaum erwarten, June und Bob endlich kennenzulernen. Während Olivia das vermeintliche Spukhaus der Wheelers kauft, glaubt Gurgs, verflucht zu sein.

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