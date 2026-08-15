Night Court
Folge 11: Die Pechvögel
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die Wheelers stehen wieder einmal vor Gericht. Das Paar ist vom Pech verfolgt und hatte bereits mit Abbys Vater Harry zu tun. Dan warnt Abby vor den beiden, doch sie lässt sich nicht beirren und kann es kaum erwarten, June und Bob endlich kennenzulernen. Während Olivia das vermeintliche Spukhaus der Wheelers kauft, glaubt Gurgs, verflucht zu sein.
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Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
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