Night Court
Folge 9: Kaffeesahne auf Ex!
21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6
Das Team wird zu einem Sensibilitätsseminar eingeladen. Abby ist vom Leiter des Seminars, Jake, begeistert; Jake hingegen findet Abbys Führungsstil nicht gut. Bald kommt es zu einigen Meinungsverschiedenheiten. Gurgs und Olivia wohnen momentan zusammen und geraten in einen Streit über Kaffeesahne. Wyatt hingegen wünscht sich von Dan ein Dankeschön, doch er erntet nur Sarkasmus.
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Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen