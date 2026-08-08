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Night Court

Kaffeesahne auf Ex!

ProSiebenStaffel 2Folge 9vom 08.08.2026
Kaffeesahne auf Ex!

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Night Court

Folge 9: Kaffeesahne auf Ex!

21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6

Das Team wird zu einem Sensibilitätsseminar eingeladen. Abby ist vom Leiter des Seminars, Jake, begeistert; Jake hingegen findet Abbys Führungsstil nicht gut. Bald kommt es zu einigen Meinungsverschiedenheiten. Gurgs und Olivia wohnen momentan zusammen und geraten in einen Streit über Kaffeesahne. Wyatt hingegen wünscht sich von Dan ein Dankeschön, doch er erntet nur Sarkasmus.

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