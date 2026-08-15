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Night Court

Der zweite Anlauf

ProSiebenStaffel 2Folge 13vom 15.08.2026
Der zweite Anlauf

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Night Court

Folge 13: Der zweite Anlauf

21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Roz und Loretta müssen ihre Hochzeit notgedrungen ins Gericht verlegen, nachdem Abby ihren ursprünglichen Veranstaltungsort gerichtlich schließen ließ. Abby und Jake ringen um ihren Beziehungsstatus, der eigentlich locker sein sollte, was ihnen jedoch zunehmend schwerer fällt. Dan trifft indes auf Katie, die Schwester seiner ersten Liebe Christine. Katie hasst ihn angeblich, weil er nicht zu Christines Beerdigung gekommen ist.

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