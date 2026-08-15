Night Court
Folge 13: Der zweite Anlauf
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Roz und Loretta müssen ihre Hochzeit notgedrungen ins Gericht verlegen, nachdem Abby ihren ursprünglichen Veranstaltungsort gerichtlich schließen ließ. Abby und Jake ringen um ihren Beziehungsstatus, der eigentlich locker sein sollte, was ihnen jedoch zunehmend schwerer fällt. Dan trifft indes auf Katie, die Schwester seiner ersten Liebe Christine. Katie hasst ihn angeblich, weil er nicht zu Christines Beerdigung gekommen ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen