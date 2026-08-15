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Night Court

Gurgs und der Duke

ProSiebenStaffel 2Folge 12vom 15.08.2026
Gurgs und der Duke

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Night Court

Folge 12: Gurgs und der Duke

21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Gurgs erhält Besuch von ihrem Freund Alistair, dem Duke of Greybog, und wünscht sich, mit ihm eine unbeschwerte Zeit zu verbringen. Abby möchte dem Duke helfen, Gurgs zu überraschen, und gibt ihm Nachhilfe in alltäglichen Dingen. Indessen entdeckt Duncan, der Diener des Dukes, dass Dans Vorfahren einst Rivalen seiner Familie waren. Er behandelt Dan herablassend, bis dieser ihn versehentlich zum Duell herausfordert.

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