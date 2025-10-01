Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 11: Gefährlicher Chat
42 Min.Ab 16
Don und Charlie sind auf der Spur eines Serienmörders, der es auf Sexualtriebtäter abgesehen hat. Die Täter verabreden sich über einen Internet-Chat mit minderjährigen Mädchen, die allesamt die Treffen nicht überleben. Charlie kann den User-Namen Cheerchick15 lokalisieren, hinter dem sich wahrscheinlich der Mörder verbirgt. Der vermeintliche Gangster stellt sich als Brendan McCrary heraus, der in einer Elternorganisation gegen diese Monster vorgeht ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren