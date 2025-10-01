Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Tödliche Post

Paramount GlobalStaffel 3Folge 20
Folge 20: Tödliche Post

41 Min.Ab 12

Als ein Journalist durch eine Briefbombe getötet wird, zieht die ATF-Agentin Malloy Charlie hinzu, denn von seinen Erfahrungen verspricht sie sich eine schnelle Lösung des Falles. Kurz darauf gibt es das nächste Opfer, und eine dritte Briefbombe wird entschärft, bevor sie Schaden anrichten kann. Alle drei Zielpersonen hatten in irgendeiner Weise mit den DNA-Bombenanschlägen drei Jahre zuvor zu tun ...

Paramount Global
