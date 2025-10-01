Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Nur eine Stunde

Paramount GlobalStaffel 3Folge 17
Nur eine Stunde

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 17: Nur eine Stunde

42 Min.Ab 12

Jo Santiago, der Sohn von Che Lobo, Chef eines Platten-Labels, ist entführt worden. Es stellt sich heraus, dass Duque, ein ehemaliger Freund Lobos, für das Kidnapping verantwortlich ist. Duque weiß, dass Che Lobo innerhalb von einer Stunde 3,2 Millionen Dollar auftreiben kann. Er droht, Jo nach Ablauf dieser Stunde zu erschießen, wenn er das Lösegeld nicht bekommt. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...

