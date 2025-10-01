Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Giftmüll

Paramount GlobalStaffel 3Folge 9
Folge 9: Giftmüll

42 Min.Ab 12

Auf einem Spielplatz sackt plötzlich der Boden weg und reißt mehrere Kinder und die Erzieherin in die Tiefe. Die Ermittlungen führen Charlie und die anderen zur Firma Desert Shale, die gegen Bezahlung Giftmüll annimmt, um ihn anschließend zu recyceln. Doch die Firmenvorsitzenden spielen ein falsches Spiel und vergraben den unverarbeiteten Müll fässerweise unter ihren Baustellen. Als eine Zeugin aus dem Weg geräumt wird, müssen die Verantwortlichen in eine Falle gelockt werden.

