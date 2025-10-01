Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 6: Wettkönig
42 Min.Ab 12
Tatort: Pferderennbahn. Um die Leiche des erstochenen Danny Roberts werden notierte Formeln gefunden, mit deren System der Tote zahlreiche Wetten hintereinander gewonnen hatte. Mit Unterstützung der FBI-Agentin Warner kommt das Team um Don und Charlie auf die Spur eines Drogenkartelllieferanten, die zur Rennbahn führt. Ivan Tabakian manipuliert Pferderennen, um mit den Wettgeldern an Rauschgift zu gelangen und gleichzeitig Geldwäsche zu betreiben.
