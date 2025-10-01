Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Stars und Steine

Stars und Steine

Folge 14: Stars und Steine

Folge 14: Stars und Steine

42 Min.Ab 12

Bei einer Filmpreisverleihung, die im Fernsehen übertragen wird, gehen plötzlich Rauchbomben hoch. Während der dadurch entstandenen Panik stiehlt eine Gruppe von Dieben den Schmuck der Prominenten. Anhand des Sitzplans berechnet Charlie, wo die Diebe vor dem Anschlag gesessen haben müssen. Allerdings stimmt die Gästeliste nicht mit den Leuten überein, die tatsächlich auf den Plätzen gesessen haben.

