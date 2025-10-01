Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Blutroulette

Paramount GlobalStaffel 6Folge 3
Blutroulette

BlutrouletteJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 3: Blutroulette

40 Min.Ab 12

In drei verschiedenen Städten werden je sieben vermeintliche Selbstmörder gefunden, die alle in ähnlicher Umgebung starben. Als in L.A. drei weitere Leichen entdeckt werden, die in das Muster passen, kommt Dons Team zum Einsatz. Die Ermittler stoßen auf ein Video, aus dem hervorgeht, dass es sich um eine makabere Onlineversion von Russischem Roulette handelt. Wird es Charlie gelingen, die Website des Glücksspielrings rechtzeitig zu entschlüsseln, bevor es weitere Opfer gibt?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen