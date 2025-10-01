Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 4: Wie im Film
42 Min.Ab 12
In einer mit Trockenmittel gefüllten Kiste wird eine vertrocknete Leiche entdeckt. Genau dieses Szenarium wird mit dem Film "Bixel Street", der demnächst im Kino anlaufen soll, auf die Leinwand gebracht. Das FBI beginnt, in der Filmbranche zu ermitteln. Bei dem Opfer handelt es sich um Brett Fuller, einem B-Movie-Produzenten, der ursprünglich als Produzent für "Bixel Street" vorgesehen war. Schon bald werden weitere Morde verübt, die ebenfalls in dem Streifen zu finden sind.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren