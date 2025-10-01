Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 2: Friendly Fire
40 Min.Ab 12
Bei einem Bankraub kommt es zu einer Schießerei, an der das FBI beteiligt ist. Zwei FBI-Agenten und zwei Bankräuber kommen dabei ums Leben. Don und sein Team untersuchen den Fall. Jim Wilson, einer der Bankräuber, kann gefasst werden. Er bestreitet vehement, am Tod der Agenten Schuld zu sein. Charlie erstellt eine Simulation des Tathergangs, welche das FBI mehr und mehr belastet. Die verletzte FBI-Agentin Gordon gerät unter Verdacht, falsch ausgesagt zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren