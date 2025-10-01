Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bei einem Bankraub kommt es zu einer Schießerei, an der das FBI beteiligt ist. Zwei FBI-Agenten und zwei Bankräuber kommen dabei ums Leben. Don und sein Team untersuchen den Fall. Jim Wilson, einer der Bankräuber, kann gefasst werden. Er bestreitet vehement, am Tod der Agenten Schuld zu sein. Charlie erstellt eine Simulation des Tathergangs, welche das FBI mehr und mehr belastet. Die verletzte FBI-Agentin Gordon gerät unter Verdacht, falsch ausgesagt zu haben.

