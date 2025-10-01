Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Es gibt keinen Zufall

Staffel 6Folge 16
Es gibt keinen Zufall

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 16: Es gibt keinen Zufall

42 Min.Ab 12

Bevor Charlie und Amita ihre Gastprofessur in Cambridge antreten, wollen sie im kleinen Kreis heiraten. Unmittelbar nach der Trauung muss Don zu einem Einsatz. Bei der Festnahme eines lang gesuchten Verbrechers wird ihm die Waffe aus der Hand geschlagen. Ein Passant nimmt sie an sich - wenig später tauchen in sozialen Netzwerken eine Reihe von Einträgen über eine gestohlene "Cop-Waffe" auf. Kurz darauf werden zwei Drogendealer mit Dons Waffe getötet.

Paramount Global
