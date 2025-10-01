Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 16: Es gibt keinen Zufall
42 Min.Ab 12
Bevor Charlie und Amita ihre Gastprofessur in Cambridge antreten, wollen sie im kleinen Kreis heiraten. Unmittelbar nach der Trauung muss Don zu einem Einsatz. Bei der Festnahme eines lang gesuchten Verbrechers wird ihm die Waffe aus der Hand geschlagen. Ein Passant nimmt sie an sich - wenig später tauchen in sozialen Netzwerken eine Reihe von Einträgen über eine gestohlene "Cop-Waffe" auf. Kurz darauf werden zwei Drogendealer mit Dons Waffe getötet.
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
