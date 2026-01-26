Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 7Folge 2vom 26.01.2026
48 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 16

Am 20. Juni 2015 verübt der 27-jährige Alen R. in der Grazer Innenstadt eine entsetzliche Bluttat. Mit seinem Auto überfährt er wahllos Erwachsene und Kinder. Drei Menschen sterben durch seine Amokfahrt, 53 werden teils lebensgefährlich verletzt. Ein Verbrechen, unter dem die Überlebenden bis heute zu leiden haben.

PULS 4
