Österreichs schockierendste Verbrechen

Die kopflose Wasserleiche

PULS 4Staffel 7Folge 6vom 26.01.2026
Folge 6: Die kopflose Wasserleiche

48 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 16

Die Kriminalreportage widmet sich spektakulären aktuellen österreichischen Kriminalfällen. Tatortermittler, Gerichtsmediziner, Kriminalpsychologen, Profiler und Forensiker gewähren hautnah Einblicke in ihre Arbeit. Außerdem sprechen exklusiv Angehörige von Opfern und Tätern und Augenzeugen. Im Fokus von "Österreichs schockierendste Verbrechen" stehen ungeklärte und mysteriöse Verbrechen. Die Kriminalreportage nimmt die Zuseher mit auf Motivsuche, auf die Suche nach der Wahrheit.

PULS 4
