Der Mörder mit den schwarzen HandschuhenJetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 7: Der Mörder mit den schwarzen Handschuhen
49 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 16
In der Strafvollzugsanstalt Krems-Stein sitzt seit 1980 ein Mann ein, der trotz der langen Haftzeit immer noch als einer der gefährlichsten Verbrecher Österreichs gilt. Werner K. bringt während seines Hafturlaubs brutal eine dreiköpfige Familie um - die Art und Weise erschaudert auch Jahrzehnte später noch abgebrühte Kriminalisten. Bei der Suche nach dem Motiv stoßen die Ermittler auf viele Rätsel und erschütternde Erkenntnisse.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreichs schockierendste Verbrechen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ATV Privat TV GmbH & Co. KG