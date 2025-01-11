Der Ripper von RohrbachJetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 9: Der Ripper von Rohrbach
48 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 16
Rohrbach in Oberösterreich, 2010. Innerhalb eines Jahres werden zwei Frauenleichen in dem Ort gefunden - ein Schock für die kleine Gemeinde. Das erste Opfer ist die 60-jährige Margarethe H., die Stich-und Schnittverletzungen aufweist. Nur wenige Monate später wird die 45-jährige Andrea F. tot in ihrer Wohnung entdeckt. Ihr Körper ist brutal zugerichtet und mit Blumen drapiert. Ein Handy liefert eine erste heiße Spur und Überraschungen, die selbst die Polizei nicht glauben kann.
Österreichs schockierendste Verbrechen
Alle 7 Staffeln und Folgen
