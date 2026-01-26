Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sie gewinnt das Vertrauen ihrer Opfer und nimmt ihnen dann kaltblütig das Leben. "Österreichs schockierendste Verbrechen" beleuchtet die entsetzlichen Taten der Serienmörderin Elfriede Blauensteiner, die als "schwarze Witwe" in die Kriminalgeschichte einging.

