One Piece

Bittere Entscheidung! - Eine ungewöhnliche, geschlossene Front!

ProSieben MAXXFolge vom 07.01.2026
Bittere Entscheidung! - Eine ungewöhnliche, geschlossene Front!

One Piece

Folge vom 07.01.2026: Bittere Entscheidung! - Eine ungewöhnliche, geschlossene Front!

24 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Lucci und Ecki bieten Ruffy und Zorro an, mit ihnen gegen die Seraphim zu kämpfen, wenn sie sie von ihren Fesseln befreien. Die Strohhüte zögern jedoch, die beiden CP0-Agenten freizulassen, deren Auftrag es ist, Vegapunk auszuschalten.

