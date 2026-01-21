Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Die anvertraute Botschaft! - König Kobras Entschlossenheit

ProSieben MAXX
Folge vom 21.01.2026
Die anvertraute Botschaft! - König Kobras Entschlossenheit

One Piece

Folge vom 21.01.2026: Die anvertraute Botschaft! - König Kobras Entschlossenheit

24 Min.
Folge vom 21.01.2026
Ab 12

König Kobra entdeckt, dass eine Person auf dem leeren Thron sitzt, und erfährt ein schockierendes Geheimnis über die Welt. Kurz darauf wird er angegriffen und tödlich verwundet. Sabo findet den sterbenden König, der ihm noch eine letzte Nachricht anvertraut ...

